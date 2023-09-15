"В Русском музее — почти весь Брюллов. Все самое гениальное, крупное и главное находится в Русском музее, что позволит нам в следующем году сделать главную выставку года. Брюллов — ровесник Пушкина, а значит, что ему тоже в следующем году 225 лет. Эта выставка будет грандиозным событием для всей страны", — сказала Манилова.

Она сообщила, что в следующем году будет отреставрировано известное на весь мир полотно кисти Брюллова, но не уточнила, какое. По ее словам, реставрация будет закончена к юбилею художника в конце 2024 года.

Русский музей обладает самым большим собранием картин Брюллова. Здесь хранится одна из самых известных картин художника — "Последний день Помпеи". Художник приступил к работе над этим холстом в 1830 году и в 1833 году закончил. Картина и ее автор получили признание во всем мире.