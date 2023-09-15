"Мастерская создана в помещениях старинного крепостного сооружения "Казарма Кронпринц", исторический антураж которого способствовал реализации проекта. Его основой стали стеклоплавильная печь, которая может работать с температурой в 1200 градусов, а также печь дожига и корректного остывания готовых изделий. Примечательно, что все это оборудование российское из Санкт Петербурга", — сказала Голубова.

По ее словам, два мастера-стеклодува, один из которых является техническим руководителем проекта, уже прошли обучение и продолжают совершенствовать свои навыки у мастеров на базе Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица. Они также берут уроки и консультации у частных мастеров в России, а так же у специалистов с острова Мурано, где расположен один из старейших в Италии стеклодувных домов "Альберто Дона".

В настоящее время арт-пространство студии наполняется разными предметами и инсталляциями из стекла, интересными люстрами со всех частей света, которые сами по себе рассказывают о стеклодувных особенностях разных стран. Но главной изюминкой мастерской станет Шоу стеклодува, во время которого посетители увидят все этапы, которые проходит стекло на пути к готовому изделию. Мастер покажет при этом увлекательные трюки. Представление будет сопровождается пояснениями и музыкой, смогут посетители также приобрети понравившиеся изделия, добавила Голубова.

"Конечно, наш проект ориентирован, прежде всего, на туристическую отрасль региона, а также любознательных калининградцев. Мастерская планирует работать в индивидуальных и групповых форматах. Именно поэтому первыми нашими посетителями сегодня станут представители туристических компаний, которые смогут принять решение о включении объекта в свои маршруты и каталоги", — заключила собеседник агентства.