"За две недели сентября 245 человек отправились в лес на сбор ягод или грибов и затруднились найти обратную дорогу. Они или их родные обращались по телефону экстренных служб "112" за помощью. Чтобы вернуться домой, большинству понадобилась помощь лесничих и поисково-спасательных отрядов", — приводятся в сообщении слова зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова.

По его словам, с начала осени люди терялись в лесу ежедневно. Чаще всего сигналы о помощи поступали из лесничеств "Русский лес" (25 человек), Ступинского (24 человека), Истринского (21 человек), Клинского (20 человек) и Сергиево-Посадского (18 человек).

Среди заблудившихся много пожилых людей с хроническими заболеваниями, большинство из которых отправились на "тихую охоту" в одиночку, отметитили в ведомстве.