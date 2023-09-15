"В центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, расположенном под Волоколамском, родился детеныш домашнего яка. Потомство появилось у одиннадцатилетнего самца Михаила и девятилетней самки Коры. Это уже второй малыш в семействе", — говорится в сообщении.

Детеныш появился на свет в августе, окрас — черно-белый, как и у матери.

"Первые полгода малышка будет питаться материнским молоком, а потом перейдет на традиционный рацион. Взрослые яки в зоопарке питаются в основном травой, ветками и злаковыми смесями, в небольших количествах едят свежие овощи и фрукты", — отмечается в сообщении.

В настоящее время в центре воспроизводства редких видов животных содержатся три взрослых яка. Животные произошли от диких яков и относятся к роду быков. Их историческая родина — Тибет, со временем ареал обитания расширился до Гималаев, Памира, Тянь-Шаня, а также Таджикистана, Киргизии, Афганистана, Монголии, Восточной Сибири и Алтайского края.