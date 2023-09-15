Гости фестиваля смогут полюбоваться осенними пейзажами с воздуха в окружении других аэростатов, посмотреть на воздушные шары со стороны и сделать атмосферные снимки, а также понаблюдать за показательной работой профессиональных воздухоплавателей, создателей фестиваля "Небо России", говорится в сообщении.

"Впервые мы провели осенний фестиваль шаров в прошлом году и решили сделать его доброй традицией красивого завершения активного воздухоплавательного сезона", — отмечает оргкомитет.

Ранее в ходе публичного отчета зампред регионального правительства Артем Никитин сообщил, что фестивали воздухоплавания, в частности "Небо России", теперь будут постоянно проходить в Спасском районе.

По его словам, глава региона Павел Малков поручил развивать площадку в качестве отдельного комплекса для проведения фестивалей и к 2025 году увеличить состав участников "Неба России" до 50 шаров.

"Планируют сделать "Небо России" крупнейшим воздухоплавательным событием страны", — подчеркнул Никитин.