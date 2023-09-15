По информации ведомства, полеты будут осуществляться по пятницам на лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел. Время вылета из северной столицы – 22:50, время прилета в Тель-Авив — 06:05. Продолжительность — 8 ч. 15 мин. Это первые рейсы из Петербурга в Израиль после пандемии.

«Из России в Израиль осуществляются 30 регулярных рейсов в неделю тремя авиакомпаниями – израильской El Al, российскими Red Wings и Azimuth. Вылеты доступны из четырех городов РФ — Москвы, Махачкалы, Сочи и Кавказских Минеральных Вод», — отмечают в министерстве.