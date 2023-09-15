Дети отдыхали в Ленинградской области, Краснодарском крае, Крыму и других субъектах РФ.

"Почти 7 тысяч детей-инвалидов отдохнули в лагерях, в том числе на побережье Черного и Азовского морей. И было организовано четыре инклюзивные смены для детей с особенностями по здоровью", — добавила Митянина.

Кроме того, петербургские лагеря приняли более 2 тыс. детей из Мариуполя и других городов ДНР.

По словам Митяниной, она получала единичные жалобы на качество оказания услуг в лагерях, в основном это касалось детей-инвалидов.

"Например, приезжает мама с ребенком в коляске и не имеет удобного доступа на пляж. Были единичные жалобы на питание, на организацию пространства в самом лагере. Но я бы не сказала, что они носят массовый характер. Они максимально быстро устранялись", — сказала Митянина.