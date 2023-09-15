"Я считаю в целом правильным разделить функции владения полосой и оператора полосы. Будем выходить с инициативой, чтобы с сохранением владения взлетно-посадочной полосой федеральным предприятием "Аэропорты Камчатки" можно было функции оператора передать сторонней организации. Будем предлагать для рассмотрения единую дальневосточную авиакомпанию "Аврора", чтобы она выступила оператором. Тогда, я считаю, мы сможем решить ряд узких моментов, которые сейчас возникают, повысить эффективность управления", — сообщил Солодов в интервью "Интерфаксу".

В качестве примера он привел построенную частным инвестором ВПП — "Витязь Аэро" в поселке Николаевка Елизовского района. Компания может получить в управление еще одну взлетно-посадочную полосу — в поселке Озерновский Усть-Большерецкого района на юго-западе полуострова, отметил губернатор.

"Конечным результатом станет сокращение аэропортовых сборов, которые пока носят зачастую запретительный характер и делают бессмысленной работу по инфраструктуре. Управление аэропортовой инфраструктурой не менее важно, чем сама по себе стройка или капитальный ремонт", — подчеркнул он.

ФКП "Аэропорты Камчатки" объединяет 12 аэропортов и посадочных площадок: Тиличики, Мильково, Оссора, Тигиль, Усть-Камчатск, Пахачи, Соболево, Никольское, Манилы, Озерная, Палана, Усть-Хайрюзово.

На базе "Авроры" создана единая дальневосточная авиакомпания. Акционерные соглашения о передаче пакетов акций (25% плюс одна акция) "Авроре" подписаны с "Чукотавиа", "Камчатским авиационным предприятием", "Хабаровскими авиалиниями" и авиакомпанией "Якутия".

Флот "Авроры" насчитывает 19 самолетов, включая восемь A319, восемь DHC-8 и три внутрирегиональных DHC-6 Twin Otter.