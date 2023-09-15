«Поскольку Европа по-прежнему страдает от овертуризма, одно из крупнейших туристических направлений принимает меры. Флоренция объявила о планах запретить краткосрочную аренду недвижимости на таких платформах, как Airbnb. Причина в том, что слишком много жилья сдается в краткосрочную аренду, и это вытесняет местных жителей, лишает их комфортной жизни. Ожидается, что новый закон вступит в силу в ноябре», — пишет портал.

Как отмечает издание, власти Флоренции планируют запретить оформление недвижимости для краткосрочной аренды. При этом если обладатель квартиры в центре Флоренции уже оформил разрешение на сдачу в краткосрочную аренду, то он сможет сохранить это право.

Кроме того, местные власти обещают, что обнулят на три года налоговую нагрузку для тех владельцев недвижимости, которые перерегистрируют свои квартиры в исторической части города для долгосрочной аренды.

«Мы наблюдаем постепенный рост турпотока, который стал еще больше после пандемии. Новый закон позволит регулировать эту чрезвычайную ситуацию», — считает мэр Флоренции Дарио Нарделла.

По данным властей города, 75% объектов для краткосрочной аренды во Флоренции сосредоточены всего на 5% муниципальной территории – в историческом центре города. Законопроект направлен на сокращение этих 5%.

Флоренция – столица итальянского региона Тоскана, которая привлекает туристов произведениями искусства и архитектурой эпохи Возрождения. Исторический центр города внесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Италии.