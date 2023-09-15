"16 сентября гостей праздника на территории Мемориала на Красном холме ждут зрелищные выступления от участников XXVII Международного военно-исторического фестиваля. Это пеший турнир, конные выступления, парад-дефиле исторического костюма. Самый ожидаемый элемент программы субботнего праздника — театрализованная реконструкция средневекового сражения русской и ордынской ратей под руководством Дмитрия Донского и Мамая по мотивам летописных источников", — говорится в сообщении.

В основе празднования годовщины Куликовской битвы — подлинная визуализация исторических событий. На Красном холме и в музейном комплексе "Куликово поле" в Моховом можно поучаствовать в мастер-классах и интерактивных программах с эффектом полного погружения в эпоху Средневековья.

"Посетители заглянут в мастерскую кузнеца, ткача, резчика по кости, кожевенника и ювелира, смогут сделать стеклянные бусины, сплести стильные шнуры-аксессуары, обучиться искусству каллиграфии и увезти с Куликова поля памятные аутентичные сувениры", — отметили в пресс-службе.

На Поляне мастеров на Красном холме продемонстрируют свое искусство умельцы из Смоленска, Костромы, Дзержинска, Тольятти, Углича, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Твери, Чувашии и других городов и республик России. Посетители научатся вышивать, прясть, плести кружево на коклюшках и расписывать пряники.

На Краснохолмской ярмарке гости праздника включатся в увлекательные занятия со вкусом — сделают плов в большом казане или приготовят карасей на жаровне. Сладкоежек ждет душистый мед от пчеловодов, собравшихся на Красном холме со всей России, куликовская выпечка, продуктовые сувениры.

Для любителей средневековых схваток в доспехах музей Куликовской битвы в Моховом предлагает турнир по историческому бою на Кубок Куликова поля.

Военно-историческую тематику праздника поддержат биваки на Красном холме, где помимо эпохи Средневековья будут представлены быт и военные традиции других исторических периодов, знаковых для нашей страны, — Смутного времени и Великой Отечественной войны.

Музыкальное сопровождение на празднике будет разным по стилю и атмосфере. На Красном холме выступит Губернаторский духовой оркестр, фолк-группы и народные ансамбли. Также участников праздника ждет концерт военной песни "Служу Отечеству".

21 сентября, в День воинской славы России, в Музейно-мемориальном комплексе героям Куликовской битвы в селе Монастырщино состоятся праздничная литургия в храме Рождества Богородицы, воинские церемониалы на аллее Памяти и Единства.

Куликовская битва (Мамаево или Донское побоище) — сражение между объединенным русским войском во главе с московским великим князем Дмитрием Донским и войском беклярбека Золотой Орды Мамая. Состоялась 8 сентября (21 сентября по новому стилю) 1380 года на Куликовом поле (юго-восток Тульской области) в районе к югу от впадения реки Непрядва в Дон. Победа русских ратей в Куликовской битве рассматривается как шаг к восстановлению единства Руси и будущему свержению золотоордынского ига.

В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о подготовке и проведении празднования в 2030 году 650-летия Куликовской битвы. В предварительную программу вошли более 50 мероприятий.