В результате количество ежедневных рейсов вырастет до 6.

"В расписании перевозчика появились SU/FV6225 и SU/FV6229; обратные SU/FV6226 и SU/FV6230. На этих частотах авиакомпания заменит "Аэрофлот". Направление традиционно пользуется высоким спросом как у гостей Нижегородской области, так и среди жителей региона", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время авиакомпания "Россия" выполняет полеты в Нижний Новгород из Северо-Западного авиатранспортного узла.

Авиакомпания "Россия" является крупнейшим эксплуатантом воздушных судов отечественного производства. В парке 137 самолетов, из которых 78 Superjet 100. "Россия" — базовый перевозчик аэропортов Пулково (Санкт-Петербург), Шереметьево (Москва), Красноярска и Сочи.