"Ситуация на границе с Литвой для жителей Калининградской области складывается несколько странно: Литва не пропускает даже тех граждан, кто имеет шенгенскую визу и хочет проехать по ней в Россию. Соседи объясняют это тем, что якобы они не могут контролировать передвижение россиян после пересечения ими границы", — сказал Шендерюк-Жидков.

По его данным, Литва не впускает и тех калининградцев, кто собирается по шенгенским визам выехать в другие страны ЕС.

"При этом они не препятствуют транзиту тех калининградцев, кто имеет упрощенный проездной документ, что дает право на проезд через Литву в течение одних суток. Они пересекают российско-литовскую границу без каких бы то ни было проблем", — заключил сенатор.

Как сообщили агентству в пресс-службе Калининградской областной таможни, за минувшие сутки Литва не пропустила на свою территорию шесть автомашин, следовавших из региона.

Ранее Еврокомиссия опубликовала новые правила ограничения поездок граждан РФ по странам ЕС. В частности, страны ЕС могут водить запрет на въезд легковых автомобилей граждан РФ и конфисковать личный автотранспорт россиян.