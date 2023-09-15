Программа "Цирк без границ — детям" пройдет в выходные дни, 16-17 сентября, на открытом воздухе в Инженерном сквере северной столицы.

Свое мастерство здесь покажут воспитанники цирковых студий Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Также здесь пройдут выступления артистов уличных театров комического и оригинального жанра.

Все желающие смогут посетить мастер-классы по разным цирковым жанрам, сыграть в творческие игры с Музеем циркового искусства , а также сделать утреннюю зарядку со звездой цирка. Одну из разминок проведет генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный, который является одним из ведущих фестивальной программы.

Кроме того, здесь будет организована детская клоунская вечеринка и конкурс на лучший костюм клоуна.

Для гостей уличного фестиваля будет организована трансляция гала-шоу II Международного фестиваля циркового искусства "Без границ", которое в это время будет проходить непосредственно на манеже цирка на Фонтанке.

II Международный фестиваль циркового искусства "Без границ" проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 17 сентября .

Организаторами фестиваля выступают министерство культуры РФ и ФКП "Российская государственная цирковая компания".

Первый фестиваль состоялся в 2022 году также в северной столице. В нем приняли участие 150 артистов из 20 стран, выступив в 20 жанрах. Фестивальную программу посетили зрители из 35 регионов.