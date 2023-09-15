"Строка, которая вот уже который год служит названием этой не самой обычной экспозиции, взята из лицейского, 1815 года стихотворения Пушкина "К Юдину". Флора и Помона, которых упоминает здесь поэт, — римские богини: цветов, расцвета, весны и полевых плодов — Флора и древесных плодов и изобилия — Помона", — говорится в сообщении.

Как отметила главный хранитель музейных лесов и парков Пушкинского заповедника Галина Пиврик, урожай, который будет представлен на мероприятии, — часть выращенного нынешним летом на огородах и в садах мемориальных усадеб Пушкиных ("Михайловское"), Ганнибалов ("Петровское"), Осиповых и Вульфов ("Тригорское"). Это фрукты, ягоды, овощи, зерновые культуры, которые все лето радовали посетителей музея своей красотой и изобилием.

В "Михайловском" отмечают, что ухоженные усадебные сады и огороды — тоже экскурсионные объекты, причем неизменно привлекающие искреннее внимание посетителей, особенно туристов из больших городов.

"На удивление, не только современные дети, но и взрослые лишь в самых общих чертах представляют, как, например, растут морковь и свекла, и уж совсем не знают, как на грядках выглядят горчица или чеснок. Какие-то плоды и ягоды будут представлены именно такими, как они выросли, другие — уже переработанными и закатанными в банки, про запас на зиму", — цитирует Пиврик пресс-служба.

Для гостей заповедника приготовили угощение: например, правильно приготовленную картошку "в мундире" — когда-то это блюдо считалось одним из лакомств на столе сельского жителя. Также желающие смогут приобрести плоды труда сотрудников музея: овощи, овощные заготовки, мед, яблоки, обильно уродившиеся в этом году.

Экспозиция будет развернута в мемориальной усадьбе Пушкиных "Михайловское" — на огороде, разбитом в северном саду. Вход свободный для всех желающих.