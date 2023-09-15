По сообщению пресс-службы аэропорта, правила при ограниченной видимости отменены в 11:48 мск.

Ранее сообщалось, что ограничения из-за тумана были введены в 08:28 мск.

В результате на запасные аэродромы ушли три самолета, которые выполняют рейсы авиакомпаний "Россия" и "Аэрофлот" из Москвы и Санкт-Петербурга.

Согласно онлайн-табло аэропорта, также задерживается прибытие рейса 507 Санкт-Петербург — Мурманск авиакомпании Smartavia и рейса 727 Сочи — Калуга — Мурманск, который выполняется авиакомпанией "Азимут".