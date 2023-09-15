"В лесах Марий Эл установлен IV класс пожарной опасности. Въезд в леса запрещен! Установленный сегодня по погодным условиям IV класс пожарной опасности в лесах Марий Эл продержится и в эти выходные", — говорится в сообщении.

Помимо запрета на въезд в леса транспорта запрещено разведение и использование открытого огня как на лесных, так и на прилегающих к лесам территориях. Минприроды предупреждает, что за нарушения предусмотрены штрафы для граждан до 50 тыс. рублей, а также уголовная ответственность.

Ведомство также просит сообщать в оперативные службы о лесных пожарах.