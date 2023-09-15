"Москва-река стала богаче ещё на один пешеходный мост. Строители провели уникальную операцию по монтажу пролeтного строения длиной 54 м между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной", — написал Собянин в своем телеграм-канале в пятницу.

На протяжении нескольких часов конструкция весом 235 тонн была развёрнута поперёк Водоотводного канала. Далее её установили на заранее подготовленные опоры, отметил мэр.

"Доставка и монтаж заняли всего двое суток и не причинили ни малейшего неудобства горожанам. Обошлись без перекрытий улиц и огораживания стройплощадки", — сообщил Собянин.

Мэр отметил, что строители постараются в максимально короткие сроки выполнить отделку и открыть новый мост, который станет частью популярного прогулочного маршрута между Парком Горького и ГЭС.