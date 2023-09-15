"С 08:28 мск на аэродроме применяются правила ограниченной видимости (туман). Все рейсы прибудут к нам после улучшения погодных условий", — сообщили в аэропорту.

Так, на запасной аэродром по решению экипажа в Санкт-Петербург ушел самолет, выполняющий рейсы 6343 из Москвы, в Апатиты — рейс 6341 из Санкт-Петербурга, в Петрозаводск — рейс 6477 из Москвы. Рейсы выполняют авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия".

Согласно онлайн-табло аэропорта, также задерживается прибытие рейса 507 Санкт-Петербург — Мурманск авиакомпании Smartavia и рейса 727 Сочи — Калуга — Мурманск, который выполняется авиакомпанией "Азимут".