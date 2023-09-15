Новым главой ведомства стал Дмитрий Ядров, распоряжение о его назначении подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ядров родился в 1988 году. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации по специальности "Инженер по аэронавигационному обслуживанию и использованию воздушного пространства". Трудился на различных должностях в "Государственной корпорации по организации воздушного движения".

В 2019 году перешел на работу в Росавиацию, где в качестве заместителя руководителя координировал деятельность структурных подразделений агентства в сфере организации использования воздушного движения, летной эксплуатации и развития аэродромной инфраструктуры, "а также курировал реализацию важнейших отраслевых федеральных проектов", отметили в пресс-службе.

Нерадько возглавил Росавиацию в 2009 году. До этого около 5 лет руководил Федеральной аэронавигационной службой, в 2004-2005 гг. — Ространснадзором. В 2000-2004 гг. — первый заместитель министра транспорта РФ, руководитель Государственной службы гражданской авиации.

В авиаотрасли Нерадько работает с середины 1980-х. После окончания в 1984 году Московского института инженеров гражданской авиации начал карьеру с работы авиатехником, инженером смены авиационно-технической базы "Внуковского производственного объединения".