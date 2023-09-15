Согласно ее информации, "пересекать границу больше не смогут транспортные средства с российскими номерами, рассчитанные менее чем на десять пассажиров, однако в запрете на въезд будут некоторые исключения, о которых сообщат позже".

О том, когда запрет вступит в силу, пока точной информации нет.

Ожидается, что позже в пятницу о деталях сообщит министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

"В вопросе допуска российских машин Финляндия собирается следовать общей линии ЕС", — отмечает телерадиокомпания.

Ранее в финском МИДе заявляли, что автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в Финляндию. В то же время руководитель санкционного отдела внешнеполитического ведомства страны Пиа Сариваара сообщила Yle о намерении Финляндии обсудить этот вопрос с другими странами ЕС, которые граничат с Россией.

Въезд для автомобилей с российскими номерами уже закрыли Латвия, Литва и Эстония.