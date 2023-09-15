«Более 70 новых отелей увеличили номерной фонд столицы за последние 12 лет. Сегодня в городе работает свыше 1,9 тысячи гостиниц, апартаментов, хостелов и других средств размещения. По этому показателю Москва находится на втором месте в России, уступая только Краснодарскому краю», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, точками притяжения туристов также становятся новые культурно-исторические объекты. За 12 лет список основных достопримечательностей столицы пополнили парк «Зарядье», парк развлечений «Остров мечты», Дом культуры «ГЭС-2», отреставрированный Северный речной вокзал, реконструированный спорткомплекс «Лужники» и многие другие места.