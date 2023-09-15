"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении.

В последний раз движение по Крымскому мосту перекрывали рано утром в четверг, проезд был недоступен в течение четырех часов.

Движение на мосту останавливают практически каждый день, иногда — по несколько раз. Местные власти призывают относиться к этому с пониманием, так как "стратегический объект является целью врага", а также не выкладывать в сеть фото и видео.