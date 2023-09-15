"Все заболевшие посещали объект общественного питания "Сушистик", впоследствии с симптомами ОКИ были госпитализированы в инфекционное отделение районной больницы", — говорится в сообщении.
Среди заболевших — шестеро детей.
Специалисты Роспотребнадзора взяли в кафе пробы продуктов питания, воды, смывов с поверхностей и дезинфекционных растворов.
"Персонал объекта общепита обследован на бактериальные и вирусные возбудители кишечных инфекций. Деятельность пищеблока приостановлена на основании предписания специалистов управления", — говорится в сообщении.