Сегодня в 10:59 Десять человек госпитализированы после посещения кафе в Чувашии

НИЖНИЙ НОВГОРОД. 15 СЕНТЯБРЯ. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Эпидемиологическое расследование проводится по факту выявления острой кишечной инфекции у 10 посетителей кафе в городе Канаш в Чувашии, сообщает республиканское управление Роспотребнадзора в пятницу.

"Все заболевшие посещали объект общественного питания "Сушистик", впоследствии с симптомами ОКИ были госпитализированы в инфекционное отделение районной больницы", — говорится в сообщении. Среди заболевших — шестеро детей. Специалисты Роспотребнадзора взяли в кафе пробы продуктов питания, воды, смывов с поверхностей и дезинфекционных растворов. "Персонал объекта общепита обследован на бактериальные и вирусные возбудители кишечных инфекций. Деятельность пищеблока приостановлена на основании предписания специалистов управления", — говорится в сообщении.

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