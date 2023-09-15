"Пока осенняя погода радует летним теплом, приглашаем провести выходной день 16 сентября в нашем музее. В этот день отмечается День сока. На празднике можно будет не только поделиться своими рецептами приготовления полезнейших соков, но и предложить их на дегустацию", — отметили в музее.

В программе праздника — дегустация тыквенного сока, сваренного из музейных тыкв, от заведующей музеем Светланы Белюковой, мастер-класс по изготовлению стаканчиков для сока и по изготовлению подарочных мешочков в технике "Набойка на ткани".

Также запланирована интерактивная экскурсия по выставке "Молодые ученые — будущее России".

Гости праздника смогут сделать фото с музейным реквизитом на фоне главного усадебного дома, в мемориальной липовой аллее.

На территории единственного в мире мемориального музея первой женщины-математика в России и первой в мире женщины-профессора математики Софьи Ковалевской в Полибино сохранились главный усадебный дом и флигель. В состав музея-усадьбы входят частично сохранившийся парк и озеро.

Софья Ковалевская жила в Полибино с 8 до 18 лет, здесь она получила воспитание, здесь проявились ее первые математические способности.

В музее хранятся вещи и документы Ковалевской и ее ближайшего окружения. Среди них — подлинные записные книжки, автографы, портреты ее предков, коврик, вышитый Ковалевской, книги из личной библиотеки с автографами, прижизненные издания самой Ковалевской, отцовское охотничье ружье и многое другое.

В экспозиции скомплектована коллекция мебели красного дерева (конца XVIII — I-й половины XIX в.) для усадебного дома, коллекция книг и журналов XIX в.

Мемориальный музей-усадьба С.В.Ковалевской является филиалом Псковского объединённого историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.