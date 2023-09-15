"Самолет стоит на поле, его пока никто еще не убрал, приехала из "Уральских авиалиний" группа, пять человек, для принятия решения, для обследования — что дальше делать с самолетом. Сроки никакие не называются, мое личное мнение — месяц он еще точно простоит", — сказал Конюк.

Глава района также сообщил, что, по его данным, авиакомпания готова выплатить ущерб владельцу поля во внесудебном порядке.

"Я им (авиакомпании — ИФ) дал его координаты, свел их. Однозначно во внесудебном порядке, хозяин поля вообще готов им все простить и ни в какие суды он не пошел бы точно, потому что люди живы, это самое главное", — сказал он.

Конюк также сообщил, что самолет охраняет частное охранное предприятие круглосуточно.

"Трапы убрали, закрыли его, он же немного в землю ушел сантиметров на 15 — 20, сейчас его поднимают, на шпалы ставят. Специалисты будут решать — целый он, не целый остался, либо его забирать, либо на запчасти разбирать", — сказал Конюк.

Как сообщалось, самолет Airbus A320 "Уральских авиалиний" рейса Сочи-Омск не смог сесть в пункте назначения и запросил посадку в новосибирском аэропорту. Позже он приземлился на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области, никто из находившихся на борту не пострадал.

Данные о количестве людей на борту неоднократно менялись, но там находилось более 160 человек, в том числе 6 членов экипажа.

Пресс-служба правительства Омской области со ссылкой на транспортную прокуратуру сообщала, что экстренная посадка связана с отказом гидросистемы. Отмечалось, что, по расчетам, топлива до Новосибирска должно было хватить, однако самолет экстренно сел в поле, не долетев до аэродрома.

Власти организовали доставку пассажиров по желанию до Новосибирска или Омска.

Следствие возбудило уголовное дело по ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).