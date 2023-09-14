"Над живописным убранством Исаакиевского собора работали лучшие художники. В числе этих художников был Иоганн Дорнер. Для Исаакиевского собора он выполнил 12 икон, из них 11 сохранилось в соборе", — сказала Хайретдинова.

По ее словам, творчество художника, в том числе иконы, представлены широкой публике впервые.

"Иконы в Исаакиевском соборе находятся очень высоко, разглядеть их снизу невозможно, поэтому на выставке есть уникальная возможность их рассмотреть. Здесь представлены три иконы. Снять их мы смогли только потому, что сейчас в соборе в этом приделе происходит реставрация. Иконы уникальные, их не снимали даже в годы блокады", — отметила Хайретдинова.

По ее словам, всего представлено около 40 графических и живописных работ художника, в том числе эскизы икон для алтарных преград Исаакиевского собора.

Выставка будет открыта до 12 ноября.

Как отметил директор Музея Академии художеств Алексей Мудров, выставка — совместный проект с Исаакиевским собором, Эрмитажем, Русским музеем, Новгородским музеем-заповедником и Научно-технической библиотекой Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I.

Директор ГМП "Исаакиевский собор" Юрий Мудров сообщил, что в рамках выставки представлена монография художника.

"На выставку нас сподвигла монография Иоганна Дорнера. Была проведена колоссальная работа, другой такой монографии не повторить. Книга уникальная", — отметил Мудров.

Сотрудник Государственного Эрмитажа, автор монографии Ольга Жарковская сообщила, что в ходе работы над книгой было сделано много открытий, касающихся художника.

"Хочу поблагодарить сотрудников музеев, хранителей, сотрудников библиотек, исследователей из разных городов России и Европы за помощь и информацию. Исследование для меня — уникальный опыт. О художнике было известно мало, поэтому была проведена большая работа. Книга вышла, но информация о художнике продолжает поступать. Я уверена, что в будущем нас ждут новые открытия", — сказала Жарковская.

По ее словам, Дорнер — один из создателей живописного убранства Исаакиевского собора. За создание 12 икон для алтарных преград собора он получил звание академика исторической живописи Императорской Академии художеств.

В 2014 году от администрации города Бремена музею был передан в дар семейный архив Конрада Дорнера: свыше 70 графических листов, альбом с набросками и рисунками художника, паспорт, семейные письма и фотографии. Эти материалы легли в основу монографической выставки.

Помимо графических листов, на выставке представлены и живописные портреты. Среди них портрет светлейшей княгини Леониллы Ивановны Сайн-Витгенштейн (1840 год) из частного собрания, а также единственное в наследии мастера произведение ориентальной тематики "Невольницы" (1852 год).

Иоганн Конрад Дорнер (1809-1866) родился в простой многодетной семье в коммуне Бальдершванг на границе Баварии и Австрии. Выпускник Королевской академии изобразительных искусств в Мюнхене, значительную часть жизни провел в Российской империи.

Написанные Дорнером полотна находились в собраниях европейских и российских монархов и членов их семей, однако со временем многие его работы были утрачены.