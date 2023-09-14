Как уточняют в пресс-службе аэропорта, самыми популярными направлениями в России помимо Сочи были Санкт-Петербург, Махачкала, Новосибирск и Калининград. Наибольшую динамику роста пассажиропотока по сравнению с летом 2022 года показали Владикавказ, Архангельск и Ижевск — плюс 73%.

Среди наиболее популярных направлений за рубежом кроме Антальи – Дубай, Ош, Ташкент, Ереван.

При этом заметнее всего – в 2,5 раза – вырос пассажиропоток в Кувейт, Ашхабад, Абу-Даби, Ереван и Аддис-Абебу.

Больше всего пассажиров в период с мая по сентябрь аэропорт обслужил 12 августа – 72 тыс.