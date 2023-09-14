"В Шарм-эль-Шейхе обстановка спокойная, все пляжи открыты. Пока что ситуация с нападением акулы на среднесуточных продажах не сказалась, темпы продаж соответствуют плановым показателям", — рассказали в компании.

Ранее посольство РФ в Каире призвало российских туристов быть более осторожными во время отдыха на курортах Египта в связи с нападением акулы на женщину и соблюдать введенные властями ограничения на купание в море.

В среду на курорте Дахаб акула напала на египтянку, которая купалась в море, и укусила ее за руку. Сейчас женщина находится в больнице, ее состояние стабилизировано. По информации египетских СМИ она потеряла руку. Пляж в Дахабе временно закрыт.