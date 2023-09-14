Мероприятие, которое продлится несколько дней, проходит на площадке старейшего Большого Санкт-Петербургского цирка.

В фестивале принимают участие порядка 200 артистов цирков из 16 стран мира — Австралии, Гватемалы, Китая, Италии, Мексики, Эфиопии и ряда других., а также труппа из Донецкой Народной республики. Они покажут номера практически во всех цирковых жанрах. Гости смогут увидеть выступление клоунов, гимнастов, акробатов, жонглеров, мимов и дрессированных животных — слонов, тигров, львов и голубей.

Ведущими мероприятия стали Эдгард Запашный и Яна Кошкина.

Генеральный директор Российской государственной цирковой компании Сергей Беликов и председатель жюри фестиваля отметил значимость события.

"Второй Международный фестиваль циркового искусства создан по инициативе министерства культуры РФ Большим Московским цирком и Государственной цирковой компанией, что говорит о его значимости. В его подготовке принимали участие тысячи человек. По ряду оценок, он является крупнейшим в мире", — заявил Беликов журналистам на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля.

Выступления участников оценят члены международного жюри, куда вошли не только российские деятели культуры и искусства, но и представители цирковой индустрии Турции, Китая, Венгрии и Казахстана.

Как отметил Беликов, для жюри критерием оценки станет мастерство, постановка и костюмы, которые будут оцениваться по 10-балльной шкале.

Кроме того, в рамках фестиваля свое мастерство продемонстрируют юные артисты цирка. Их выступление пройдет на открытой площадке.

II Международный фестиваль циркового искусства "Без границ" продлится с 14 по 17 сентября.

Первый фестиваль состоялся в 2022 году также в северной столице. В нем приняли участие 150 артистов из 20 стран, выступив в 20 жанрах. Фестивальную программу посетили зрители из 35 регионов.