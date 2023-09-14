На внутренних линиях было перевезено 1 млн 659 пассажиров, на международных — 45 тыс. 770 человек.

"География полетов за восемь месяцев насчитывала 17 направлений, рейсы по которым выполнялись 11 авиакомпаниями. Самыми популярными направлениями помимо Москвы и Санкт-Петербурга стали Анталья, Ереван, Баку, Новосибирск и Екатеринбург", — говорится в сообщении.

С января по август было выполнено 8 тыс. 534 рейса.

Как сообщалось, в 2022 году аэропорт обслужил 1,39 млн пассажиров, что на 4% меньше, чем в 2021 году.