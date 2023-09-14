"Благодаря этим средствам будут поддержаны 433 проекта из 58 регионов до конца 2024 года. Из них 13 регионов получат поддержку впервые. Дополнительно 5 млрд рублей будет выделено из резервного фонда Правительства РФ на 2023 год. Еще 5 млрд направят в 2024 году из зарезервированных средств Минфина России. В 2023 и 2024 году на реализацию программы будет выделен еще 1 млрд рублей, и, в конечном итоге, ее объем составит беспрецедентные 23 млрд рублей", — говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, среди новых регионов – Архангельская, Астраханская, Ивановская, Новосибирская, Омская, Орловская, Пензенская, Самарская и Ульяновская области, Забайкальский и Ставропольский края, Республики Адыгея и Тыва. Дополнительные средства только в этих субъектах позволят реализовать 74 проекта и создать почти 2 тыс. новых номеров.

"Наибольший объем средств получат Республики Башкортостан, Дагестан, Северная Осетия – Алания и Кабардино-Балкарская Республика. Также в лидерах Астраханская, Иркутская, Новосибирская, Самарская, Тверская области", — сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Проекты планируется реализовать рядом с крупными действующими гостиницами и популярными туристическими местами. Новые глэмпинги появятся, в том числе, на особо охраняемых природных территориях – в национальных парках и заказниках. Приоритетную поддержку также получат регионы, где есть особые экономические зоны туристско-рекреационного типа.

С учетом уже поддержанных проектов до конца 2024 года по программе в 66 регионах будет построено 14,5 тыс. новых номеров.

Ранее в четверг на заседании правительства РФ премьер Михаил Мишустин сообщил, что кабмин выделит еще 10 млрд рублей 58 регионам страны на строительство отелей и глэмпингов.