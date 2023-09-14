"Серия курортных забегов Kavkaz.run является спортивным проектом на Северном Кавказе и Кавказских Минеральных водах. 7 и 8 октября в Кисловодске пройдёт заключительное событие серии", — говорится в сообщении.

В программу включены скандинавская ходьба, детские забеги и забеги на разные дистанции, которые рассчитаны на все уровни подготовки. Принять участие смогут все желающие.

Стартовый городок будет расположен в Долине Роз — центре одного из крупнейших городских парков Европы, площадь которого составляет 965,8 га.