"По поручению президента мы продолжаем поддерживать инвесторов, которые вкладываются в проекты по созданию модульных некапитальных средств размещения. Они возводят отели и глэмпинги, предоставляя нашим гражданам возможность отдыхать в комфортных и безопасных условиях. Ведем такую работу в рамках национального проекта по туризму. В начале лета мы уже направили около 8 млрд рублей на эти цели. И сегодня выделим дополнительно еще 10 млрд рублей, которые в течение двух лет получат 58 российских субъектов", — сказал Мишустин на заседании правительства.

По словам премьера, таким образом, будет создано свыше 8 тыс. гостиничных номеров, что станет весомым стимулом для развития регионов.

"Ну а у граждан к новому отпускному сезону уже в следующем году появится более широкий выбор всех вариантов отдыха, и, что очень важно, это воспринято инвесторами и региональными властями очень положительно, поскольку спрос именно на такие сооружения очень большой в стране", — добавил Мишустин.