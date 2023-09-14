"Фестиваль "Поле Куликово" проходит в рамках празднования 643-й годовщины Куликовской битвы и проводится недалеко от места сражения, где переправлялось войско Дмитрия Донского накануне битвы", — сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь музея-заповедника "Куликово Поле" Любовь Котикова.

По ее словам, реконструкторы быта, ремесел и воинских традиций средневековой Руси и Орды по традиции развернули лагерь на берегу Дона у деревни Татинки.

"К фестивалю участники готовятся заранее: их костюм и доспехи проходят строгий отбор на соответствие исторической достоверности. Для максимального погружения в средневековую эпоху участники фестиваля на несколько дней полностью перевоплощаются в жителей Руси и Орды эпохи Куликовской битвы, ограничивая или полностью отвергая использование современных благ цивилизации", — отметила Котикова.

География фестиваля обширна: Москва, Санкт-Петербург, Пенза, Рязань, Тула, Владимир, Ижевск, Белгород, Иваново, Переславль-Залесский, Липецк, Рыбинск, Харьков, Нижний Новгород, Воронеж, Тольятти, Саратов, Суздаль, Воркута и другие города.

Участников фестиваля ждет конкурс исторической кухни, мастер-класс по реконструкции доспехов XIV века. По итогам двух туров исторических состязаний на Куликовом поле выберут лучшего лучника.

Реконструкторы примут участие в исторических маневрах, массовой сшибке — бугурте, поиграют в древние настольные игры. У ночного костра будет звучать аутентичная средневековая музыка.

Насыщенную программу дополнит лекция оружиеведа Юрия Кулешова "Средневековые сабли XIII-XV века".

16 сентября участников военно-исторического фестиваля можно будет увидеть на большом празднике на Красном холме и в Музейном комплексе "Куликово поле" в Моховом. Они выйдут на дружинный поклон к памятнику-колонне Дмитрию Донскому, разыграют эпизод средневекового сражения. Также реконструкторы продемонстрируют свое мастерство во время показательных конных выступлений и примут участие в дефиле исторических костюмов.

Организаторы фестиваля — министерство культуры РФ, правительство Тульской области, государственный музей-заповедник "Куликово поле".

Куликовская битва (Мамаево или Донское побоище) — сражение между объединенным русским войском во главе с московским великим князем Дмитрием Донским и войском беклярбека Золотой Орды Мамая. Состоялась 8 сентября (21 сентября по новому стилю) 1380 года на Куликовом поле (юго-восток Тульской области) в районе к югу от впадения реки Непрядва в Дон. Победа русских ратей в Куликовской битве рассматривается как шаг к восстановлению единства Руси и будущему свержению золотоордынского ига.

В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о подготовке и проведении празднования в 2030 году 650-летия Куликовской битвы. В предварительную программу вошли более 50 мероприятий.