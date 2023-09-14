"С опережением сроков открыли для движения автомобилей левую часть Крымского моста. Несмотря на большой объем задач, на восстановление нам потребовалось всего 59 дней. На совещании у президента докладывали, что завершим работу к 15 сентября, и точно выдержали график, закончили даже на 1 день раньше", — написал Хуснуллин в своем телеграм-канале.

По словам вице-премьера, теперь левая часть моста полностью готова принять поток автомобилей.

"Конечно, это один из этапов. Перед нами еще остается задача полностью восстановить этот важнейший объект для жителей полуострова и всей России. Впереди замена второго пролетного строения. Открыть движение полностью рассчитываем к 1 ноября", — добавил Хуснуллин.

Как сообщалось, в ночь на 17 июля 2023 года мост был атакован двумя украинскими надводными беспилотными аппаратами. Погибли два жителя Белгородской области, пострадала их несовершеннолетняя дочь. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Как показало обследование, опоры моста не пострадали. Железнодорожное сообщение по мосту возобновили утром 17 июля, 18 июля в реверсивном режиме по одной полосе восстановили движение автотранспорта.

Стоимость ремонта моста предварительно оценивалась в 1-1,3 млрд рублей.