"Мы предполагаем реализовать большой проект, разрабатываем мастер-план развития территории рядом с "Жемчужиной Сибири" (областной центр зимних видов спорта — ИФ), чтобы сделать там современный термальный курорт", — сказал Моор на пресс-конференции в четверг.

Он также добавил, что "проект долгосрочный, требует серьезного подхода".

"К концу года, в начале следующего мы должны получить концепцию, в которой будет дана оценка потенциала и конкретные предложения для привлечения инвесторов", — отметил Моор.

Ранее сообщалось, что тюменские термальные источники имеют не горное или вулканическое происхождение, они возникли из подземного моря, которое оказалось запертым внутри в результате тектонических сдвигов миллионы лет назад.