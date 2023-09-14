Выставка посвящена истории народов Урала и Сибири и объединяет экспонаты восьми областных, республиканских, краевых и окружных музеев.

"Основа экспозиции — уникальные артефакты, история которых насчитывает четыре тысячи лет: оружие, украшения из цветных и драгоценных металлов, сакральные предметы, инструменты для добычи руды и металлообработки из состава кладов и погребений эпохи бронзы на территории от Урала до Владивостока", — говорится в сообщении.

Также ее дополнят реконструкции костюмов и снаряжения различных народностей, проживавших в период бронзового века на территории Евразии, интерактивные модели.

Музей-заповедник "Аркаим" предоставил для выставки 84 предмета эпохи поздней бронзы, найденные в ходе раскопок поселений Куйсак и Левобережное, могильников у села Степное и других памятников.

Это находки периода с начала 90-х гг. прошлого века до 2019 года: топоры, ножи, браслеты и другие украшения, в том числе 13 изделий из драгоценных металлов, к примеру, бронзовые подвески и височные кольца с позолотой из могильника Чекатай.

"Также представлены предметы из кости и керамические сосуды, среди них очень интересный сосуд с пиктограммами из могильника Калмыцкая молельня", — приводит пресс-служба слова начальника экспозиционно-выставочного отдела заповедника "Аркаим" Ильи Валиахметова.

Выставка в Салехарде продлится до начала декабря.

Аркаим — укрепленное поселение бронзового века, открытое археологами более 30-ти лет назад. Для его охраны и многих других памятников древности и исторических природных ландшафтов был создан заповедник, позже он получил статус музея-заповедника.