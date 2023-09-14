"Наш новый проект поможет туристам спланировать поездку по регионам Дальнего Востока и Арктики с учетом средней стоимости билетов и сезонной загрузки отелей, узнать о достопримечательностях, маршрутах, гастрономических брендах и других особенностях регионов. А регионы, используя наши данные, смогут увидеть собственную динамику развития в сфере туризма, проанализировать успехи соседей и перенять эффективные методики для раскрытия своего потенциала", — рассказал замгенерального директора сервиса tutu Игорь Сивец.

К проекту присоединились 18 регионов: Амурская, Архангельская, Мурманская и Сахалинская области, Забайкальский край, Магаданская область, Приморский край, Республика Коми, Хабаровский край, Камчатский край, Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ, Еврейская автономная область, Красноярский край, Ненецкий автономный округ, Республика Карелия и Ямало-Ненецкий автономный округ.

"Данные предоставлены Минвостокразвития, региональными ведомствами и аналитическим центром tutu. В 2022 году эти 18 регионов посетили более 8,8 млн туристов. Лидерами по росту туристического потока среди регионов Дальнего Востока и Арктики стали Камчатский край (+26% к 2021 году), Красноярский край (+20%) и Республика Бурятия (+19%). Больше всего туристов в 2022 году привлекли Красноярский край (1,49 млн человек), Приморский край (1,42 млн человек) и Бурятия (674 тыс. человек)", — отметил Сивец.

Фото: tutu

Для каждого из 18 регионов приведены данные о приезжающих туристах (сколько людей приезжает, каким видом транспорта пользуются, сколько платят за билеты). Также здесь можно найти информацию о наиболее популярных достопримечательностях, разработанных маршрутах, календарь событий, которые могут быть интересны туристам, данные о количестве объектов размещения различных категорий.

К примеру, на странице Красноярского края можно узнать, что в топ-5 достопримечательностей здесь входят Плато Путорана, лестница на Торгашинский хребет, смотровая площадка и флагшток на Николаевской сопке, природный парк "Ергаки" и природный заповедник "Красноярские Столбы". Чаще всего в Красноярск в 2022 году прилетали из Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Иркутской области и Новосибирской области. В регионе развиты этнический, религиозный и рекреационный виды туризма. В качестве сувениров из Красноярского края чаще всего привозят фигурки из бивней мамонтов, амулеты из зубов медведя, новогодние игрушки, изделия из меха, бубны и хомусы (варганы).

"Развитие туризма в регионах должно быть комплексным и опираться исключительно на аналитику и цифры. Команде, работавшей над проектом, удалось собрать уникальные данные, которые наряду с данными Росстата будут помогать регионам развиваться", — добавила соавтор и разработчик проекта, вице-президент ОСИГ Наталья Осипова.

"Проект показывает взаимодействие бизнеса, власти и институтов развития, позволяет использовать уникальные данные tutu на основании общего доступа. В ближайшем будущем он будет дополнен новыми данными и масштабирован на все регионы", — подчеркнул соавтор и разработчик проекта, заместитель директора Центра развития туризма (Фонд ЦСР) Елена Кравченко.