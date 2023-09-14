Как сообщает пресс-служба музея, памятники древнерусской живописи XVIII и XIX веков поступили в фонд учреждения в прошлом столетии, но возможность их отреставрировать появилась только сейчас.

"В мастерской темперной живописи работают над реставрацией иконы "Покров Богоматери", поступившей в музей в 1924-1929 годы из церкви Благовещения Ферапонтова монастыря, и консервацией памятника "Рождество Иоанна Предтечи" из той же обители", — приводит пресс-служба слова гендиректора Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаила Шаромазова.

Специалисты намерены укрепить левкас и красочный слой "Рождества Иоанна Предтечи" (начало XIX века), сплотить и укрепить щит основы, удалить рабочие заклейки и поверхностные загрязнения с живописи и основы памятника. "Эта икона служила прихожанам в течение двух столетий, естественно, она претерпела некоторые разрушения", — отмечает пресс-служба.

Реставрация иконы "Покров Богоматери" XVIII века в настоящее время практически завершена. "После удаления потемневшего слоя олифы живопись заиграла яркими красками. Икона будто ожила! Осталось выровнять утраты красочного слоя, затем отшлифовать в соответствии с поверхностью, а потом уже затонировать в цвет окружающей живописи", — говорится в сообщении.