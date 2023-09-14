"Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа "Ворота Байкала" пополнилась тремя новыми резидентами с общим объем инвестиций около 2,4 млрд рублей", — говорится в сообщении.

Уточняется, что компания "Медная гора" планирует построить у подножия горы Соболиной арт-отель на 40 мест с рестораном и банным комплексом, открытие намечено на 2025 год. Стоимость проекта составляет 177 млн рублей.

В свою очередь компания "Большой Байкал" намерена построить к 2027 году в прибрежной части территории ОЭЗ многофункциональный торгово-развлекательный комплекс с магазинами, ресторанами, бассейнами, спортивными, развлекательными и детскими площадками. Комплекс займет территорию площадью 1 га. В строительство инвестор вложит 286,6 млн рублей.

Еще один резидент — компания "Вало Проджект"(дочерняя структура VALO Service, Санкт-Петербург) планирует построить к 2027 году гостиничный комплекс на 732 места категории 4 звезды. Комплекс разместится на 16,3 га в предгорной части ОЭЗ. Кроме отеля там предусмотрены спортивный и СПА-комплексы. Проект оценивается в 1,9 млрд рублей.

Отмечается, что теперь в ОЭЗ "Ворота Байкала" зарегистрировано 23 резидента с общим объемом инвестиций более 20 млрд рублей.

В настоящее время продолжается строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры ОЭЗ. В 2023-2024 годах на эти цели в областном бюджете предусмотрено 1,7 млрд рублей.

Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа "Ворота Байкала", где действует нулевая процентная ставка по налогу на имущество и налогу на землю, находится на территории города Байкальска на юге озера Байкал в Слюдянском районе Иркутской области с населением около 14 тыс. человек.