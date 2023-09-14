"Регион получит средства в объеме 43 млн рублей в 2023 году и 55 млн рублей в 2024 году. За счет этих средств планируется реализация туристических проектов в Новобурасском (село Лох), Красноармейском (Утёс Степана Разина), Энгельсском районах (поселок Сазанка) и в Саратове (Заводской район и Усть-Курдюмское участковое лесничество)", — говорится в сообщении.

Как отмечается в пресс-релизе, глэмпинг- это современная форма экологического туризма, в таких парках есть возможность отдохнуть в быстровозводимых домиках, которые вписываются в ландшафт без существенных изменений природы.

Ранее сообщалось, что туристический проект глэмпинга в Саратовской области впервые получил землю в аренду без торгов.

25 августа договор аренды земельного участка площадью 9,3 га был заключен в августе между администрацией Хвалынского района и ООО "Глэмпинг — парк Экспедиция -Хвалынск".

Инвестор построит 15 круглогодичных барнхаусов, благоустроенных домиков со всей необходимой инфраструктурой за 68 млн рублей.