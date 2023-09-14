На открытой сцене арт-фестиваля в замке Понизовкина выступят музыканты, экспериментирующие в своем творчестве с жанрами и звучанием, говорится в сообщении.

Хедлайнерами станут инди-группа "Therr Maitz", экспериментальная фолк-группа "Hodila izba" (Москва), мультижанровый поп-проект "Secret Atelier" (Москва), а также кавер-группа, созданная актерами Волковского театра в Ярославле, "Волков Бэнд" и диджей Mindo (DJ set).

Внутри замка пройдет концерт электронной музыки, спектакль "Кибер-Пушкин, digital-опера о царе Салтане", лекции спикеров премии "Просветитель", химические и электрические шоу и художественные мастер-классы.

Организаторами также запланированы подъемы на аэростате, отмечает пресс-служба.

Замок Понизовкина — особняк в поселке Красный Профинтерн. Он был построен в 1910 году. В настоящее время в нем располагается небольшой отель.