Пассажиропоток аэропорта в 2022 году составил 4,018 млн человек. Таким образом, по итогам текущего года предполагается увеличить пассажиропоток почти на четверть.

В 2024 году аэропорт Казани должен начать строительство нового терминала, отметил Минниханов.

Аэропорт Казани имеет взлетно-посадочную полосу длиной 3,75 тыс. метров и шириной 45 метров, аэровокзальный комплекс с тремя пассажирскими терминалами. Из аэропорта выполняются регулярные и чартерные перевозки по России, а также в ближнее и дальнее зарубежье. Аэропорт принадлежит Татарстану через АО "Связьинвестнефтехим".