"180 лет со дня рождения композитора Римского-Корсакова, ему будет посвящён фестиваль спектаклей, которые идут на нашей сцене, и концерт симфонической музыки Римского-Корсакова, и оперный гала-концерт из произведений Римского-Корсакова. За пультом — Дмитрий Лисс", — сказал Урин на сборе труппы ГАБТ в день открытия сезона.

Кроме того, по его словам, ГАБТ отметит 220-летие со дня рождения Глинки.

"И завершим мы сезон на исторической сцене в связи с 220-летием Михаила Ивановича Глинки с концертным исполнением (оперы — ИФ) "Руслана и Людмилы", — сказал Урин.

Ранее в апреле Урин сообщил, что в новом 248-м сезоне Большой театр представит несколько премьер, в частности, оперы "Адриана Лекуврер", "Соловей", "Сын мандарина", "Снегурочка", "Евгений Онегин", "Питер Пэн", "Самсон и Далила", "Паяцы", а также балетные премьеры, среди которых "Пиковая Дама", "Ромео и Джульетта" и "Буря".

С началом нового сезона артистов ГАБТ в видеообращении поздравила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"От всей души поздравляю вас с началом нового театрального сезона. Большой театр традиционно занимает лидирующую позицию среди музыкальных театров всего мирового культурного пространства. Ваши спектакли неизменно проходят с аншлагом и впечатляют публику масштабом и виртуозностью исполнения. Сегодня начинается ещё один яркий богатый на премьеры творческий год. Желаю успехов всем вашим новым проектам", — сказала Любимова.

Кроме того, она отметила, что была проделана большая работа по подготовке юбилейных мероприятий в честь 250-летия театра. "Уверена, что все задуманное будет реализовано на высочайшем художественном уровне", — добавила Любимова.

На сборе труппы были также вручены премии попечительского совета театра и спонсоров ГАБТ.

Кроме того, Урин сообщил, что артисты Большого театра показали в прошлом сезоне 679 спектаклей.

По указу президента РФ в 2022-2026 годах проходят мероприятия, посвященные празднованию 250-летия ГАБТ. Годом основания Большого театра считается 1776.