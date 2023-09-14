В залах ожидания Sky Club клиенты компании могут воспользоваться душевыми и специально обустроенными местами для отдыха перед полетом, а также заказать бесплатные напитки и еду.

Начиная с 1 февраля 2025 года держатели платиновых карт American Express смогут посещать VIP-залы не чаще 6 раз в год, а владельцы карт Delta Reserve American Express — не более 10 раз.

При этом с 1 января 2024 года в такие залы больше не будут допускаться клиенты, забронировавшие билет по самому бюджетному, базовому экономическому тарифу, даже при наличии у них какой-либо из премиальных карт.

Таким образом Delta Air рассчитывает решить проблему больших очередей в VIP-залах авиаперевозчика в крупных узловых аэропортах. В планы компании в этой связи также входит открытие дополнительного зала ожидания в одном из терминалов Международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

Бесплатный доступ к VIP-залам Delta Air длительное время остается одним из основных преимуществ платиновых карт American Express, оправдывающих высокую стоимость их обслуживания. Грядущие изменения могут заставить держателей этих карт перейти на менее дорогие продукты AmEx.

Среди других нововведений Delta Air — пересмотр условий бонусной программы SkyMiles. Теперь статус клиентов в этой программе будет зависеть не от налета в милях, а от общей суммы, потраченной ими на билеты.