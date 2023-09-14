"Акция, посвященная старту нового учебного года, уже стала традиционной для "Роза Хутор". В рамках Дня школьника ребята смогут прокатиться на канатных дорогах курорта, посетить веревочный "Йети Парк" и побывать в интерактивном этнопарке "Моя Россия" за 250 рублей", — говорится в сообщении.

Кроме того, ребят и их родителей ждут скидки на посещение "Музея археологии", парка альпак "Пача Мама" и образовательные программы Детской горной академии.

Акция будет действовать на курорте 16, 17, 23 и 24 сентября.

Как уточняется, специальное предложение, посвященное Дню школьника, распространяется на учащихся образовательных учреждений Сочи в возрасте от 7 до 17 лет.

"Приобрести билеты по специальным тарифам можно в центральных кассах курорта "Роза Хутор" при предъявлении акционного купона, который ребята получат в своих школах, документа, подтверждающего прописку или справку об обучении ребенка в Сочи", — отмечается в сообщении.