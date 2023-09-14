Основным местом проведения праздничных мероприятий станет Тульский государственный музей оружия.

"С 16 по 20 сентября здесь пройдут тематические пешеходные экскурсии, интеллектуальный блиц-турнир, демонстрация масштабного панорамного фильма, видеолекции и творческие мастер-классы", — говорится в сообщении.

В дни празднования сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса и члены их семей смогут посетить музей бесплатно. Здесь проходит ряд тематических выставок, посвященных оружейной Туле.

На аэродроме Мясново 16-17 сентября пройдет открытый чемпионат и первенство России среди операторов БПЛА по дрон-рейсингу и фристайлу.

В спортивной программе на площадках Тулы первенство по дзюдо, соревнования по спортивному ориентированию "Засечный рубеж", открытый чемпионат по спортивному метанию ножа.

В Тульской областной научной библиотеке пройдут кинопоказ и книжные выставки. В ремесленном дворе "Добродей" состоится праздник "Оружейная субботея", интеллектуальный фестиваль "Щит предков", кинопоказ фильма о мастерах-оружейниках и оружейном деле.

Праздничные мероприятия также состоятся на предприятиях оборонно-промышленного комплекса региона.

Тула считается одной из оружейных столиц России, в регионе действует более 20 предприятий оборонно-промышленного комплекса.

День оружейника учрежден указом президента РФ в декабре 2011 года и отмечается ежегодно 19 сентября.