"Экспозиция "Василий Поленов на Святой земле" — это первый совместный выставочный проект музея изобразительных искусств им. Ильи Машкова и музея-заповедника "Поленово". На выставке будут представлены около 50 экспонатов из собрания музея-заповедника: подлинные произведения живописи, редчайшие архивные документы, фотографии и другие материалы", — говорится в сообщении.

В частности, волгоградцы и гости города смогут увидеть живописные этюды Поленова, создание которых связано с работой над крупным философско-религиозным трудом художника — евангельским циклом. Дополнят экспозицию фотографии, сделанные в 1860-1880-х годах.

Выставка продлится с 16 сентября по 12 ноября.

Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник Поленова находится в 70 км от Тулы, в Заокском районе. По проектам художника в усадьбе построены главный дом, мастерская "Аббатство", флигели, службы, а также расположенная в селе Бёхово Троицкая церковь. В 1931 году открыли дом-музей.

Поленов (1844 — 1927) — русский художник, мастер исторической, пейзажной и жанровой живописи. 180-летие художника планируется широко отметить в 2024 году.