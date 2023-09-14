"Министр окружающей среды Египта Ясмин Фуад объявила в среду о закрытии одного из пляжей Дахаба после того, как египтянка подверглась нападению акулы", — пишут издания.

Женщина, которую акула укусила в руку, была госпитализирована.

"После проверки состояния пострадавшей медицинские органы сообщили, что состояние ее здоровья стабилизировалось, ей была оказана вся неотложная помощь, а ее состояние здоровья находится под постоянным наблюдением", — говорится в сообщении.

Министр также поручила рабочей группе по заповеднику на Южном Синае срочно сформировать рабочую группу для определения причин нападения акул.

По сообщениям египетских СМИ, месяц назад недалеко от побережья Дахаба появлялась акула. После этого на время было запрещено купание и другие активности в воде. Длина морского хищника составляла около двух метров, но власти не смогли определить его вид или поймать акулу, несмотря на проведенную поисковую операцию.

Тогда глава Агентства по охране природы при министерстве окружающей среды Египта Мохамед Салем рассказал, что некоторые акулы живут на коралловых рифах вдоль береговой линии Красного моря. Поэтому акулы близко к побережью – нормальное явление, и они не обязательно представляют опасность для купальщиков.

В начале июня у побережья на курорте Хургада акула напала на занимавшегося снорклингом россиянина. От полученных тяжелых ранений он скончался.