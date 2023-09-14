Средства в размере 71,8 млн рублей поступят в регион в 2023-2024 годах. В качестве субсидий они будут направлены на поддержку инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры.

"Рязанская область дополнительно получит в этом году 50 млн 940 тыс. рублей и в 2024 году — 20 млн 940 тыс. рублей. С учетом суммы, выделенной ранее, регион на эти цели получит в течение двух лет 160,8 млн рублей. У Рязанской области широкие возможности для развития туризма, их надо активно использовать", — отметил Макаров.

Как сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков, средства, которые дополнительно получит регион, будут направлены на создание глэмпингов на территории санатория "Старица" и загородного курорта "Окская жемчужина" в Рязанском районе, а также тематического глэмпинг-парка "Березки" в Рыбновском районе.

Он добавил, что аналогичный проект — глэмпинг-отель "Копаново" при поддержке федеральных средств, полученных ранее, уже реализуется в Шиловском районе.